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20 октября 2019, воскресенье, 14:21 71
Силовые структуры 2019-10-20T14:21:36+03:00
Українські Новини
Подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком продлили арест

Подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком продлили арест

продление ареста, Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, Кирилл Тлявов

Голосеевский районный суд Киева продлил до 25 ноября арест 3 подозреваемым в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области и назначил повторные экспертизы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В конце сентября суд продлил арест на 60 дней полицейскому и экс-полицейскому.

Также суд продлил срок домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 27 ноября третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11-го класса.

Отмечается, что в ходе дополнительного осмотра места происшествия 24 сентября специалисты изъяли предмет, похожий на гильзу, и участок камня с наслоениями засохшей крови.

Исходя из этого, суд назначил провести экспертизу материалов, веществ и изделий для установления наличия на внутренней поверхности предметов, похожих на гильзы, продуктов выстрела.

Если они имеются, то есть ли у них общая родовая принадлежность к продуктам выстрела, обнаруженным на одежде стрелявших, участке камня с наслоениями крови и металлической банке.

Кроме того, суд назначил провести судебно-медицинскую и комплексную баллистическую экспертизу.

Экспертизы назначены, в частности для того, чтобы установить в какой позе пребывал мальчик в момент получения травмы, а также расположение стрелявшего, механизм возникновения повреждений на пуле, мог ли произойти рикошет.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киев арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Больше новостей о: продление ареста Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком Кирилл Тлявов

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