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20 жовтня 2019, неділя, 10:55 95 Карта
Суспільство 2019-10-20T13:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві проспектом Перемоги обмежили рух: як об'їхати

У Києві проспектом Перемоги обмежили рух: як об'їхати

Шулявський міст, перекриття руху, Шулявський шляхопровід
Спецтехніка на Шулявському мосту. Фото: АвтоЦентр
Спецтехніка на Шулявському мосту. Фото: АвтоЦентр

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві на проспекті Перемоги обмежили рух орієнтовно до ранку 21 жовтня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що рух транспорту обмежено з 07:00 20 жовтня у зв'язку з будівництвом Шулявського мосту.

Також КМДА опублікувала схему можливого об'їзду перекритої ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні прийняли рішення, що Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн.

Раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року.

Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента. А НАБУ розслідує можливе зловживання службовим становищем при будівництві Шулявського шляхопроводу.

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