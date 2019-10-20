У Києві проспектом Перемоги обмежили рух: як об'їхати

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві на проспекті Перемоги обмежили рух орієнтовно до ранку 21 жовтня. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Так, повідомляється, що рух транспорту обмежено з 07:00 20 жовтня у зв'язку з будівництвом Шулявського мосту. Також КМДА опублікувала схему можливого об'їзду перекритої ділянки. Як повідомляли Українські Новини, у жовтні прийняли рішення, що Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року. Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента. А НАБУ розслідує можливе зловживання службовим становищем при будівництві Шулявського шляхопроводу.