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  • РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства
20 октября 2019, воскресенье, 08:50 629
Политика мира 2019-10-20T08:51:17+03:00
Українські Новини
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства

РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства

Российское гражданство, Гражданство РФ
Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net
Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net

После решения Президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, правительство РФ признало украинцев и белорусов носителями русского языка и разрешило им получать гражданство по упрощенной процедуре. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Так, сообщается, что после принятия закона украинцы и белорусы будут считаться носителями русского языка без сдачи экзаменов.

Отмечается, что статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Владельцам этого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

Ранее статус носителя языка могли получить без собеседования только те, чьи родители постоянно проживали в РФ или на территории Советского Союза, но в пределах нынешней границы России.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский упростил получение гражданства для одной категории россиян.

Тем временем МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса.

Ранее Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.

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