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19 октября 2019, суббота, 21:53 339
Происшествия 2019-10-19T22:00:06+03:00
Українські Новини
Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста

Под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста

Полицейский, смертельное ДТП, ДТП с полицейскими, ДТП с велосипедистами

В Черниговской области полицейский ГУНП, который находился вне службы, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговской области.

"Он (полицейский, – ред.) наехал на велосипедиста 1964 года, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что освидетельствование водителя автомобиля показало, что он был трезв.

ГБР открыло уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и руководитель управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко погибли в ДТП. Также в Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста.

Кроме того, в Нежине мопед протаранил полицейское авто - водитель в реанимации. Также пьяный полицейский из Киева выехал на встречку и убил человека.

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