Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии

Сегодня, 19 октября, российская авиация осуществила масштабную атаку на несколько объектов в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

Авиация России атаковала авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам".

Как сообщает военный источник в соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностях, что привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Помимо ударов по авиабазе "Тафтаназ", ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Недавно российские ВКС усилили свои атаки на северо-западе Сирии на фоне сообщений о новом наступлении, который начнется армией режима Башара Асада и его союзниками в Идлибе, Хаме и Латакии.

Журналист из Германии Джулиан Репке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Интересно, что санкциями против Москвы никто не угрожает", - отмечает он.



Как сообщали Українські Новини, авиация Турции начала бомбардировки в Сирии.

А позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.



Тем временем Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии.