подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
19 октября 2019, суббота, 19:15 95
Мир 2019-10-19T19:15:02+03:00
Українські Новини
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии

Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии

Россия, Сирия, Авиаудары, Тафтаназ
Россия атаковала Сирию. Скриншот: Twitter/JulianRoepcke
Россия атаковала Сирию. Скриншот: Twitter/JulianRoepcke

Сегодня, 19 октября, российская авиация осуществила масштабную атаку на несколько объектов в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

Авиация России атаковала авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам".

Как сообщает военный источник в соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностях, что привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Помимо ударов по авиабазе "Тафтаназ", ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Недавно российские ВКС усилили свои атаки на северо-западе Сирии на фоне сообщений о новом наступлении, который начнется армией режима Башара Асада и его союзниками в Идлибе, Хаме и Латакии.

Журналист из Германии Джулиан Репке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Интересно, что санкциями против Москвы никто не угрожает", - отмечает он.


Как сообщали Українські Новини, авиация Турции начала бомбардировки в Сирии.

А позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.

Тем временем Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии.

Больше новостей о: Россия Сирия Авиаудары Тафтаназ

Архив
Новости
Россия атаковала Сирию. Скриншот: Twitter/JulianRoepcke
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии 19:15
Адвокат Гладковского сообщил, что родственники и друзья внесут за него залог на следующей неделе 17:56
Сыроид сменила Садового на посту председателя "Самопомощи" 17:40
Суд арестовал Гладковского и установил смешной залог в 10 млн гривен 17:06
Учителя перекрыли дорогу. Фото: Facebook/Степан Василюк
В Житомирской области учителя перекрыли трассу "Киев-Ковель" из-за долгов по зарплате 15:52
больше новостей
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
Кнопочный телефон и "змейка": "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок 22:54
Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ 08:15
За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании 20:32
больше новостей
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
В Украине открылись новые авианаправления: куда и за сколько можно бюджетно слетать осенью 07:00
Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн 18:25
"Нельзя торговать землей, которая полита нашей кровью": участники АТО и переселенцы против открытия рынка земли до завершения войны на Донбассе 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok