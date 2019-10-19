Грынчак назначен начальником киберполиции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил Александра Грынчака начальником департамента киберполиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

В субботу он был представлен коллективу. Его первым заместителем назначен Сергей Кропива.

Грынчак родился 17 июля 1978 года. В органах системы внутренних дел работает с 1995 года.

До назначения на должность начальника департамента киберполиции Грынчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября главой Нацполиции назначили Игоря Клименко вместо Сергея Князева. Клименко начал службу в органах МВД с 1998 года на должности психолога управления по работе с личным составом.



Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что ведомство обновило личный состав на 40%.





Тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.