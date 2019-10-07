Состав Нацполиции обновлен на 40%, - Клименко

Глава Национальной полиции Игорь Клименко, который выступает за легализациюю проституции, заявил, что ведомство обновило личный состав на 40%.

Об этом он сообщил в интервью изданию Lb.ua, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день мы поменяли 40% персонала. Осталось 60%", - сказал Клименко.

При этом он отметил, что всего полицейских - 130 тыс. Клименко напомнил, что в 2015 году экс-первый заместитель министра внутренних дел Екатерина Згуладзе прогнозировала смену личного состава за 10-12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Кабинет Министров назначил заместителя главы Национальной полиции Игоря Клименко главой Нацполиции вместо Сергея Князева. Накануне, 24 сентября, Князев подал в отставку.

В феврале Окружной административный суд Киева заявлял, что около 90% не прошедших переаттестацию полицейских были восстановлены и продолжают работать в Национальной полиции. За год до этого, в феврале 2018, Нацполиция заявляла, что ей не хватает 16 тысяч полицейских.

В ноябре 2017 года Нацполиция сообщила, что 2,1 тыс. полицейских, не прошедших переаттестацию и уволенных с должности, восстановились через суды.