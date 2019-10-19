Гринчак призначений начальником кіберполіції

Голова Національної поліції Ігор Клименко призначив Олександра Гринчака начальником департаменту кіберполіції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У суботу він був представлений колективу. Його першим заступником призначено Сергія Кропиву.

Гринчак народився 17 липня 1978 року. В органах системи внутрішніх справ працює з 1995 року.

До призначення на посаду начальника департаменту кіберполіції Гринчак очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем департаменту захисту економіки і працював на посаді першого заступника начальника департаменту кіберполіції.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня главою Нацполіції призначили Ігоря Клименка замість Сергія Князєва. Клименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління по роботі з особовим складом.



Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що відомство оновило особовий склад на 40%.

Тим часом голова Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції і проти легалізації легких наркотиків.