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19 жовтня 2019, субота, 15:16 16
Силові структури 2019-10-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Гринчак призначений начальником кіберполіції

Гринчак призначений начальником кіберполіції

Нацполіція, кіберполіція, Ігор Клименко, Олександр Гринчак, Сергій Кропива
Олександр Гринчак. Фото:
Олександр Гринчак. Фото: "Спостерігач"

Голова Національної поліції Ігор Клименко призначив Олександра Гринчака начальником департаменту кіберполіції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У суботу він був представлений колективу. Його першим заступником призначено Сергія Кропиву.

Гринчак народився 17 липня 1978 року. В органах системи внутрішніх справ працює з 1995 року.

До призначення на посаду начальника департаменту кіберполіції Гринчак очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем департаменту захисту економіки і працював на посаді першого заступника начальника департаменту кіберполіції.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня главою Нацполіції призначили Ігоря Клименка замість Сергія Князєва. Клименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління по роботі з особовим складом.


Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що відомство оновило особовий склад на 40%.

Тим часом голова Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції і проти легалізації легких наркотиків.

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