Суд продолжит рассмотрение дела Гладковского в субботу в 12:00

Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, подозреваемому в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации, в субботу в 12:00. Об этом сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

Суд начал избирать меру пресечения Гладковскому 18 октября после 20:00.

В ходе заседания Гладковский сообщил, что его задержали незаконно и он не собирался сбегать от следствия.

В то же время детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщил, что у бюро есть данные Службы безопасности Украины относительно того, что Гладковский собирался сбежать от уголовного преследования. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят суд взять Гладковского под стражу и установить залог 100 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Также днем появилась информация, что НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен.