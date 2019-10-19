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19 октября 2019, суббота, 09:13 61
Политика 2019-10-19T09:17:16+03:00
Українські Новини
МВФ направит миссию в Украину через пару недель

МВФ направит миссию в Украину через пару недель

МВФ, Миссия МВФ, Переговоры с МВФ
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Международный валютный фонд, который ранее улучшил прогноз роста экономики Украины, намерен направить свою миссию в Украину через несколько недель для обсуждения реформ. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен во время брифинга для прессы в пятницу в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

"Обсуждение с правительством идет хорошо и мы планируем направить миссию в Украину через пару недель, чтобы продолжить обсуждать детали реформ", - заявил Томсен.

Он напомнил, что на данный момент действует краткосрочная программа stand-by, целью которой было обеспечить переходный период и помочь сохранить макроэкономическую стабильность на период выборов и формирования нового правительства в Украине.

По словам Томсена, новое украинское руководство желает получить трехлетнюю программу кредитования от МВФ, однако ее объемы пока не обсуждаются.

Среди приоритетов программы чиновник МВФ назвал сохранение макроэкономической стабильности и независимости Национального банка в вопросе монетарной политики и надзора за финансовым сектором, модернизация регулятора.

Среди структурных реформ приоритетное значение имеет земельная реформа и борьба с коррупцией, открытие экономики в плане демонополизации множества структур.

Чиновник пояснил, что более высокая оценка экономического роста Украины со стороны МВФ является отражением хороших экономических показателей в Украине, однако, рост должен быть еще быстрее, чтобы наверстать отставание.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. 

Тем временем, Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических. 

Тем временем, в НБУ рассказали, почему МВФ заморозил переговоры с Украиной

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