МВФ надішле місію в Україну через пару тижнів

Міжнародний валютний фонд, який раніше поліпшив прогноз зростання економіки України, має намір направити свою місію в Україну через кілька тижнів для обговорення реформ. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час брифінгу для преси в п'ятницю у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

"Обговорення з урядом йде добре, і ми плануємо направити місію в Україну через пару тижнів, щоб продовжити обговорювати деталі реформ", - заявив Томсен.

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Він нагадав, що на даний момент діє короткострокова програма stand-by, метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти макроекономічну стабільність на період виборів і формування нового уряду в Україні.

За словами Томсена, нове українське керівництво бажає отримати трирічну програму кредитування від МВФ, проте її обсяги поки не обговорюються.

Серед пріоритетів програми чиновник МВФ назвав збереження макроекономічної стабільності та незалежності Національного банку в питанні монетарної політики і нагляду за фінансовим сектором, модернізація регулятора.

Серед структурних реформ пріоритетне значення має земельна реформа і боротьба з корупцією, відкриття економіки в плані демонополізації безлічі структур.

Чиновник пояснив, що більш висока оцінка економічного зростання України з боку МВФ є відображенням хороших економічних показників в Україні, проте, зростання повинне бути ще швидшим, щоб надолужити відставання.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом в грудні.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектору та енергетичного сектору.

Тим часом, Зеленський вважає, що Міжнародний валютний фонд не повинен висувати Україні для співпраці які-небудь умови, окрім економічних.

Тим часом у НБУ розповіли, чому МВФ заморозив переговори з Україною.