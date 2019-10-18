В Чернобыльской зоне удалось вырастить редкие растения

В Чернобыльской зоне отчуждения удалось вырастить редкие магнолии и другие виды необычных растений.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в соцсети Facebook.

"В рамках научного эксперимента в левобережной части зоны отчуждения научными сотрудниками Чернобыльского заповедника совместно со специалистами Ботанического сада им. А. Фомина с участием работников ГСП "Северная Пуща" было создано интродукционный участок редких и реликтовых растений мировой флоры", - сказано в нем.

Среди попавших на эту территорию фаворитов оказались магнолия, сосна крымская, рододендрон, гинкго двулопастное и другие интересные виды.

Отмечается, что в последнее время ученые указывают на тенденцию исчезновения редких растений в природных ареалах. Именно поэтому украинские ученые решились на уникальный эксперимент на территории крупнейшего в Украине природного резервата. Кроме того, учитывая специфические особенности Чернобыльского заповедника, это стало эксклюзивным научно-исследовательским проектом, не имеющим аналогов в Украине.

"Главная цель этого необычного эксперимента - расширение интродукционных территорий и изучения устойчивости растений к условиям радиационного загрязнения", - подчеркивают в заповеднике.

После закладки участка и адаптации растений к новым условиям планируется провести ряд исследований на изучение их анатомических, биохимических и других свойств. В дальнейшем ожидается увеличение количественного и видового состава участка и, в случае положительных результатов, создание обзорного участка редких растений-интродуцентов для посетителей Чернобыльской зоны.

Растения в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

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