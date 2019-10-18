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18 октября 2019, пятница, 15:58 394
Общество 2019-10-18T16:07:26+03:00
Українські Новини
Внутри "Киевводоканала": украинская служба стала участником международного флешмоба

Внутри "Киевводоканала": украинская служба стала участником международного флешмоба

Киевводоканал, Facebook, Флешмоб, Tetrischallenge
Киевводоканал. Фото: Facebook/Киевводоканал
Киевводоканал. Фото: Facebook/Киевводоканал

Помимо экипировки поездов-купе от "Укрзализныця", ранее принявшей участие в челлендже Tetris Сhallenge, теперь стало возможным заглянуть внутрь аварийной машины приватного акционерного общества "Киевводоканал".

Фото пресс-служба разместила на своей странице на Facebook.

Tetris Challenge - международный флешмоб, в котором сотрудники различных служб показывают инвентарь и оборудование, необходимые им для работы.

"Присоединяемся к флешмобу Tetris Challenge - показываем, что находится внутри аварийной машины "Киевводоканала". Кроме снаряжения, внутри всегда полный комплект мастеров свего дела", - пишет "Киевводоканал".

Киевводоканал. Фото: Facebook/КиевводоканалКиевводоканал. Фото: Facebook/Киевводоканал

На фотографии видно оборудование, необходимое для работы аварийной бригады: дорожные конусы, переносные прожекторы, генераторы, лопаты, пластиковые ограждения, проталкиватель для прочистки канализации, насосы, инструменты для резки и сварки. 

Как сообщали Українські Новини, этот флешмоб уже поддержали украинские спасательные службы, полиция и пожарные. Тем временем, "Киевводоканал" сообщил о повышении тарифов на воду

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