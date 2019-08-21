подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 августа 2019, среда, 09:15 60
Общество 2019-08-21T09:16:15+03:00
Українські Новини
Вода и водоотведение могут подорожать для киевлян: "Киевводоканал" хочет повысить тариф

Вода и водоотведение могут подорожать для киевлян: "Киевводоканал" хочет повысить тариф

Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" инициирует повышение тарифа на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 6% до 21,593 гривен/куб. м.

Об этом говорится в сообщении водоканала, передают Українськi Новини.

"Первый фактор, который существенно влияет на повышение тарифа, - это закон о рынке электроэнергии, из-за которого увеличились расходы водоканала на электричество. Вторым важным фактором является рост налогов на землю", - отмечается в нем.

В связи с этим предприятие предлагает скорректировать три существенные статьи расходов в структуре тарифа: заработную плату, которая сейчас является самой низкой в отрасли, налог на землю и финансовые затраты.

По результатам проведенных водоканалом расчетов, скорректированный тариф на 2019 год на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 21,593 гривен/куб. м (с НДС), что на 6% (или на 1,217 гривен с НДС) выше действующего тарифа.

Все расчеты и объективность проведения корректировки тарифа будут проверены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет, чтобы малообеспеченные не оплачивали коммуналку.

Тем временем почти 20% киевских семей получают субсидии.

Больше новостей о: Водоснабжение Киевводоканал Повышение тарифов Коммунальные тарифы

Архив
Новости
В Киеве в час пик снова отменили девять рейсов городской электрички 09:41
В Киеве можно бесплатно проверить здоровье: где и когда 09:39
Зарплата Климпуш-Цинцадзе за июль не изменилась 09:30
Вода и водоотведение могут подорожать для киевлян: "Киевводоканал" хочет повысить тариф 09:15
Президент США отложил визит в Данию из-за отказа продавать Гренландию 09:10
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ 10:59
Рубль в киевских обменниках продолжает падать 10:49
Разведка США рассекретила отчет об аварии на Чернобыльской АЭС 11:02
больше новостей
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских 13:56
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
ДТЭК законтрактовал 300 тысяч тонн угля из Южной Америки 12:27
Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше 21:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok