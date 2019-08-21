Вода и водоотведение могут подорожать для киевлян: "Киевводоканал" хочет повысить тариф

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" инициирует повышение тарифа на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 6% до 21,593 гривен/куб. м.

Об этом говорится в сообщении водоканала, передают Українськi Новини.

"Первый фактор, который существенно влияет на повышение тарифа, - это закон о рынке электроэнергии, из-за которого увеличились расходы водоканала на электричество. Вторым важным фактором является рост налогов на землю", - отмечается в нем.

В связи с этим предприятие предлагает скорректировать три существенные статьи расходов в структуре тарифа: заработную плату, которая сейчас является самой низкой в отрасли, налог на землю и финансовые затраты.

По результатам проведенных водоканалом расчетов, скорректированный тариф на 2019 год на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 21,593 гривен/куб. м (с НДС), что на 6% (или на 1,217 гривен с НДС) выше действующего тарифа.

Все расчеты и объективность проведения корректировки тарифа будут проверены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет, чтобы малообеспеченные не оплачивали коммуналку.

Тем временем почти 20% киевских семей получают субсидии.