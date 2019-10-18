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18 жовтня 2019, пʼятниця, 15:58 11
Суспільство 2019-10-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Всередині "Київводоканалу": українська служба стала учасником міжнародного флешмобу

Всередині "Київводоканалу": українська служба стала учасником міжнародного флешмобу

Facebook, Флешмоб, Київводоканал, Tetris Challenge
Київводоканал. Фото: Facebook/Київводоканал
Київводоканал. Фото: Facebook/Київводоканал

Крім екіпірування поїздів-купе від "Укрзалізниця", яка раніше взяла участь у челенджі Tetris Сhallenge, тепер стало можливим зазирнути всередину аварійної машини приватного акціонерного товариства "Київводоканал".

Фото прес-служба розмістила на своїй сторінці на Facebook.

Tetris Challenge - міжнародний флешмоб, в якому співробітники різних служб показують інвентар та обладнання, необхідні їм для роботи.

"Приєднуємось до флешмобу Tetris Challenge - ппоказуємо, що знаходиться всередині аварійної машини Київводоканалу. Крім спорядження, всередині завжди є повний комплект майстрів своєї справи", - пише "Київводоканал".

Київводоканал. Фото: Facebook/КиївводоканалКиївводоканал. Фото: Facebook/Київводоканал

На фотографії видно обладнання, необхідне для роботи аварійної бригади: дорожні конуси, переносні прожектори, генератори, лопати, пластикові огорожі, інвентар для прочищення каналізації, насоси, інструменти для різання та зварювання.

Як повідомляли Українські Новини, цей флешмоб вже підтримали українські рятувальні служби, поліція і пожежники. Тим часом, "Київводоканал" повідомив про підвищення тарифів на воду.

Більше новин про: Facebook Флешмоб Київводоканал Tetris Challenge

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