Всередині "Київводоканалу": українська служба стала учасником міжнародного флешмобу

Фото прес-служба розмістила на своїй сторінці на Facebook.

Tetris Challenge - міжнародний флешмоб, в якому співробітники різних служб показують інвентар та обладнання, необхідні їм для роботи.

"Приєднуємось до флешмобу Tetris Challenge - ппоказуємо, що знаходиться всередині аварійної машини Київводоканалу. Крім спорядження, всередині завжди є повний комплект майстрів своєї справи", - пише "Київводоканал".

Київводоканал. Фото: Facebook/Київводоканал

На фотографії видно обладнання, необхідне для роботи аварійної бригади: дорожні конуси, переносні прожектори, генератори, лопати, пластикові огорожі, інвентар для прочищення каналізації, насоси, інструменти для різання та зварювання.

Як повідомляли Українські Новини, цей флешмоб вже підтримали українські рятувальні служби, поліція і пожежники. Тим часом, "Київводоканал" повідомив про підвищення тарифів на воду.