В Украине открылись новые авианаправления: куда и за сколько можно бюджетно слетать осенью

Недавно Государственная авиационная служба разрешила нескольким авиакомпаниям открыть новые маршруты. Этой осенью из Харькова и Одессы можно будет полететь в Тель-Авив, а из столицы отправиться в Турин и Попрад.

Как пишет "Сегодня", в первом полугодии 2019 года услугами украинских авиакомпаний воспользовались 6,096 млн пассажиров, что на 11,4% больше показателя за январь-июнь прошлого года. На рынке пассажирских перевозок в это время работало 17 отечественных авиапредприятий, среди которых традиционно лидируют "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", SkyUp, "Роза ветров" и "Буковина", которая выполняет пассажирские перевозки начиная с ноября прошлого года. За период с января по июнь 2019 года пятью вышеупомянутыми крупнейшими пассажирскими авиакомпаниями перевезено 5,9 млн человек, что составляет 97% от общих объемов пассажирских перевозок украинских авиакомпаний.

Вместе с этим, иностранные авиакомпании, которые предоставляют свои услуги в Украине, перевезли 4,1 млн пассажиров, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за это время пассажирские перевозки в Украине выполняли 38 иностранных авиакомпаний.

Недавно Госавиаслужба внесла изменения в полетную сетку авиакомпаний, добавила новые маршруты и сохранила за МАУ право совершать полеты по направлению Киев – Гоа (Индия), в то время, как компании SkyUp отказали в аналогичном маршруте.

Также служба аннулировала права авиакомпаний "Черноморские авиалинии" и "Европа Эйр" на эксплуатацию воздушных линий в других государствах и право "ФАНэйр" на регулярные воздушные перевозки из Киева в Батуми, Тбилиси (Грузия), Салоники, Афины (Греция), Тирану (Албания), Болонье (Италия), Стокгольм (Швеция), а также из Львова в Афины, а из Харькова в Тбилиси.

Новые направления получили компании YanAir и SkyUp. Так, YanAir получила права на эксплуатацию воздушных линий с 25 октября 2019 года и на неограниченный срок:

Харьков ­— Тель-Авив (3 рейса в неделю);

Одесса ­— Тель-Авив (4 рейса в неделю);

Киев — Ларнака (Кипр) (7 рейсов в неделю);

Одесса — Будапешт (4 рейса в неделю);

Одесса — Гамбург (4 рейса в неделю);

Киев — Дрезден (4 рейса в неделю);

Киев — Осло (5 рейсов в неделю);

Одесса — Кипр (3 рейса в неделю начиная с 24 октября).

Пока что цен на билеты авиакомпания не предоставила.

Много новшеств появилось и в полетной сетке SkyUp. Только недавно мы рассказывали, что компания с 28 декабря 2019 года по 25 января 2020 года запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия). Даты вылета из Киева – 28 декабря, а также 4, 11, 18 и 25 января. В компании отмечали, что билет можно приобрести только в оба конца, с возвращением за неделю: Киев – Зальцбург – Киев – от 6437 грн без багажа.

Помимо этого, добавятся следующие рейсы:

Киев – Турин, Италия (с 12 декабря 2019 года, частота – 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям). Билеты в этом направлении на декабрь в одну сторону стоят от 1964 грн, а вот уже на февраль можно купить билет подешевле ­— от 1393 грн.

Киев – Попрад, Словакия (с 26 декабря 2019 г., 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям). В декабре цены стартуют от 945 грн, а ближе к новогодним праздникам уже поднимаются выше 2163 грн.

Киев – Пардубице, Чехия (с 22 октября 2019 г., количество рейсов с трех в неделю увеличили до семи). На конец октября есть билеты от 2014 грн, в ноябре-декабре можно купить билет за 1542 грн, а уже в январе-феврале ­— за 1234 грн.

Также увеличится количество рейсов из Киева во Львов и в Запорожье. И вместо четырех рейсов будет доступно семь в неделю. К слову, билеты во Львов и Запорожье стартуют от 509 грн без багажа и в одну сторону.

Авиакомпания также запустила рейс Харьков – Прага с 17 октября 2019 года, стоимость билета на него начинается от 1,5 тыс. грн, а также рейс Львов – Прага, где можно купить билет от 992 грн.

Кроме того, Госавиаслужба дала компании разрешение на запуск рейса Львов­ — Париж, на котором можно будет слетать во Францию начиная с 9 ноября. Цены на билеты там стартуют от 1440 грн в одну сторону.

Не стоит забывать и о других лоукостерах, которые летают из Украины. К примеру, компания Ryanair предлагает билеты по 10 евро в одну сторону на ноябрь-декабрь этого года в Афины, Братиславу, Дюссельдорф, Гданьск, Катовице, Краков, Вильнюс, Вроцлав и еще десяток других городов.

У компании Wizz Air туда и обратно всего за 968 грн можно слетать в Братиславу в декабре, и в Варшаву в феврале. Чуть подороже получится полет в Лондон — 1318 грн, в Вену — 1388 грн, а также в Таллин — 1528 грн.

Издание напоминает, что стоимость билета зависит от многих факторов, начиная от популярности направления и даты вылета, и заканчивая политикой компании. Тем не менее, чтобы уж наверняка сэкономить, билеты лучше покупать заранее. К тому же, согласно последней аналитике известного сайта-агрегата Momondo, из Киева стоит бронировать билеты за 53 дня до поездки, а вот при броне за 15 дней – получится дороже всего. Лучший день для вылета – воскресенье, а худший по ценам – суббота. Также дешевле всего летать после обеда, тогда удастся сэкономить до 25%, а вот вечерние билеты самые дорогие.

В целом, агрегатор отмечает: чтобы найти самые бюджетные билеты в Европу, стоит искать их за 60 дней до вылета, и желательно по вторникам (тогда тарифы на 12% ниже). Причем, в направлении Северной Америки и Африки с вылетом из Европы вечерние вылеты на 11% бюджетнее. А вот в Южную Америку и Океанию из Европы стоит выбираться днем — это сэкономит 6% бюджета. Азия также дешевле утром – всего на 8%.

Как мы видим, из Украины можно улететь практически в любую точку мира. Постоянно появляются новые направления, а если мониторить сайты авиакомпаний, то можно купить билеты по очень приятным ценам и разнообразить свою осень яркими путешествиями.

Как сообщали Українськi Новини, Ryanair объявил об открытии рейса "Львов - Будапешт" с апреля 2020 года. Также в конце октября крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы откроет рейс "Одесса - Будапешт (Венгрия)".

Напомним, что цена на багаж и приоритетную посадку в Ryanair увеличилась.

Тем временем, Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова.