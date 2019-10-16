подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 октября 2019, среда, 08:36 955
Транспорт 2019-10-16T08:38:02+03:00
Українські Новини
Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова

Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова

Ryanair. Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair. Фото: faceboоk.com/airportboryspil

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) планирует увеличить пассажиропоток в/из Украины на 33% до 2,1 млн пассажиров в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайан в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Следующим летом у нас уже будет 43 маршрута, из которых 19 - новые... что позволит в следующем году перевезти более 2 млн пассажиров", - сказал он.

В частности, летом 2020 года компания намерена выполнять рейсы "Харьков - Варшава (Модлин)" и "Львов - Будапешт" с частотой полетов дважды в неделю.

Также на указанный период запланировано осуществление рейсов из Львова в Будапешт, Познань, Вильнюс, из Киева - в Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовице, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсию, из Одессы - в Будапешт, Гданьск, Катовице, Познань, Берлин, Вроцлав.

При этом О'Брайан ожидает увеличения пассажиропотока в/из Киева на 20% за счет 7 новых маршрутов, в/из Одессы - в 2 раза (6 новых маршрутов) и в/из Харькова - в 3 раза (4 новых маршрута).

Как сообщали Українськi Новини, Ryanair объявил об открытии рейса "Львов - Будапешт" с апреля 2020 года. Также в конце октября крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы откроет рейс "Одесса - Будапешт (Венгрия)"

Напомним, что цена на багаж и приоритетную посадку в Ryanair увеличилась.

Больше новостей о: Авиаперелет Ryanair Рейс Лоукостер

Архив
Новости
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля" 09:04
В Африке украинских вертолетчиков-миротворцев отметили наградами ООН 08:59 Пресс-релиз
Одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна 08:56
Туман в Киеве
Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности 08:43
Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова 08:36
больше новостей
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области 21:18
Семья из Нидерландов девять лет ждала конца света в подвале 21:26
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Рябошапка назначил себе двух замов, забыв провести конкурс, - депутат 22:53
Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok