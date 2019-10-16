Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) планирует увеличить пассажиропоток в/из Украины на 33% до 2,1 млн пассажиров в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайан в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Следующим летом у нас уже будет 43 маршрута, из которых 19 - новые... что позволит в следующем году перевезти более 2 млн пассажиров", - сказал он.

В частности, летом 2020 года компания намерена выполнять рейсы "Харьков - Варшава (Модлин)" и "Львов - Будапешт" с частотой полетов дважды в неделю.

Также на указанный период запланировано осуществление рейсов из Львова в Будапешт, Познань, Вильнюс, из Киева - в Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовице, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсию, из Одессы - в Будапешт, Гданьск, Катовице, Познань, Берлин, Вроцлав.

При этом О'Брайан ожидает увеличения пассажиропотока в/из Киева на 20% за счет 7 новых маршрутов, в/из Одессы - в 2 раза (6 новых маршрутов) и в/из Харькова - в 3 раза (4 новых маршрута).

Как сообщали Українськi Новини, Ryanair объявил об открытии рейса "Львов - Будапешт" с апреля 2020 года. Также в конце октября крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы откроет рейс "Одесса - Будапешт (Венгрия)".

Напомним, что цена на багаж и приоритетную посадку в Ryanair увеличилась.