Ryanair намерен открыть 19 новых рейсов из Киева, Харькова и Львова

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) планирует увеличить пассажиропоток в\/из Украины на 33% до 2,1 млн пассажиров в 2020 году по сравнению с 2019 годом.\r\nОб этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайан в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Следующим летом у нас уже будет 43 маршрута, из которых 19 - новые... что позволит в следующем году перевезти более 2 млн пассажиров", - сказал он.\r\nВ частности, летом 2020 года компания намерена выполнять рейсы "Харьков - Варшава (Модлин)" и "Львов - Будапешт" с частотой полетов дважды в неделю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже на указанный период запланировано осуществление рейсов из Львова в Будапешт, Познань, Вильнюс, из Киева - в Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовице, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсию, из Одессы - в Будапешт, Гданьск, Катовице, Познань, Берлин, Вроцлав.\r\nПри этом О'Брайан ожидает увеличения пассажиропотока в\/из Киева на 20% за счет 7 новых маршрутов, в\/из Одессы - в 2 раза (6 новых маршрутов) и в\/из Харькова - в 3 раза (4 новых маршрута).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ryanair объявил об открытии рейса "Львов - Будапешт" с апреля 2020 года. Также в конце октября крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы откроет рейс "Одесса - Будапешт (Венгрия)". \r\nНапомним, что цена на багаж и приоритетную посадку в Ryanair увеличилась.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n