Мажоритарщикам от "Слуги народа" могут дать сотни миллионов гривен на их округа

В четверг, 17 октября, количество средств, которые предлагается выделить на социально-экономическое развите округов, от которых избраны мажоритарщики, обсуждалось на заседании бюджетного комитета. Так, депутату Александру Трухину от "Слуги народа", который избран по 40 округу в Днепропетровской области, предлагается выделить почти 350 миллионов гривен субвенции, сообщает "Страна".

Анна Личман из этой же политсилы может получить почти 170 миллионов (тоже Днепропетровская область). Самовыдвиженец Игорь Молоток из Сумской области - 114 миллионов, а еще один мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский - 100 миллионов.

Почти 95 миллионов получит еще одна бывшая журналистка 1+1 из "Слуги народа" - Ольга Василевская-Смаглюк. Также крупная сумма стоит в графе около фамилии Ивана Крулько, который, однако, не является мажоритарщиком, а прошел по спискам "Батькивщины".

Смета "на округа".

По остальным депутатам суммы гораздо меньше. Отмечается, что это лишь предложения, которые обсуждались на бюджетном комитете. И они еще не согласованы Кабмином. Как заявил депутат от группы "За будущее" Антон Яценко, смету Кабмин может утвердить уже в субботу. Всего в качестве субвенций на округа распределят до двух миллиардов гривен.

Отмечается, что в проекте госбюджета на следующий год не заложено средств на подобные субвенции. Поэтому Кабмин примет отдельное постановление о выделении этих денег.

"Увидев аппетиты слуг народа, мы почувствовали себя лохами", - прокомментировал один мажоритарщик.

Как сообщали Українські Новини, больше половины украинцев не знают, кто у них депутат на округе. Ранее в "Слуге народа" объяснили, почему их мажоритарщики обошли серьезных конкурентов.

Тем временем Зеленский заявил, что депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий.