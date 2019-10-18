Суд приговорил к 8-8,5 годам тюрьмы боевиков "ДНР" за теракты в Мариуполе

Донецкий апелляционный суд приговорил к 8-8,5 годам тюрьмы 2 боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" за террористические акты в Мариуполе (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Суд оставил в силе приговор Ильичевского районного суда Мариуполя, который приговорил 36-летнего боевика к 8 годам тюрьмы, 38-летнего - к 8 годам и 6 месяцам.

Согласно сообщению, обвиняемые в апреле 2014 года вступили в роту Б2 "Казацкого союза войска Донского", и с мая по декабрь в составе террористической группы подрывали железнодорожные мосты и другие объекты инфраструктуры в Мариуполе. "Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано", - говорится в сообщении. Приговор суда вступил в силу.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Макеевки Донецкой области за обстрелы украинских военных из "Града" в составе боевиков ДНР.

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 5 годам тюрьмы жителя Донецкой области за попытку совершить террористический акт в Запорожье.

Ранее Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.