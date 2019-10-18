Новую брендовую одежду на огромные суммы изъяли на складах Киева и Львовской области

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукцию на более чем 100 млн гривен в Киеве и 350 тыс. евро во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"На складских помещениях в Киеве была обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 млн гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - сказано в нем.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" Львовской таможни правоохранители остановили грузовой автомобиль, перевозивший для дельцов очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тыс. евро.

Продолжается досудебное следствие в рамках начатого уголовного производства. В частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

Изъятые вещи. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в Волынской области.

10 октября СБУ и ГБР проводило обыски на Львовской таможне. Правоохранители разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ранее во Львовской области на таможне поймали мужчину на попытке спрятать 119 телефонов за макаронами.