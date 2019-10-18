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18 октября 2019, пятница, 09:17 633
Политика 2019-10-18T09:35:45+03:00
Українські Новини
Кононенко задерживали в аэропорту, но он уже в Турции

Кононенко задерживали в аэропорту, но он уже в Турции

Борисполь, Задержание, запрет на выезд, Игорь Кононенко, Олег Гладковский

Бывшего депутата Верховной Рады из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, Telegram экс-депутат Сергея Лещенко, а также генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1"

По словам Лещенко, экс-нардепа задержали на границе "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Из собственных источников УП стало известно, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

Кононенко отрицает, что его задерживали перед вылетом в Стамбул.

"А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим. Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем - в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. У меня есть официальное приглашение", - сказал он.

Также в соцсети Facebook он написал, что уже приземлился в Стамбуле (Турция).

"Есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ...Есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах. Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - отметил в свою очередь генпрокурор Руслан Рябошапка.

Этому предшествовало задержание фигуранта журналистского расследования о хищении в оборонке, бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Гладковский пытался вылететь из Украины. Его задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта. Гладковский пытался вылететь с семьей.

В пятницу утром НАБУ планирует сообщит о подозрении Гладковскому. 

Как сообщали Українські Новини, НАБУ открыло дело против Кононенко.

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