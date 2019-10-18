Вступила в силу отмена финансирования из госбюджета не прошедших в Раду партий

Вступила в силу отмена государственного финансирования политических партий, набравших более 2% голосов избирателей, но не попавших в Верховную Раду.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", передают Українськi Новини.

Данный закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 17 октября и вступил в силу на следующий день, то есть в пятницу, 18 октября.

Согласно ему, право на госфинансирование получают только те партии, которые набрали 5% и прошли в парламент.

Норма о необходимости набрать 2% голосов избирателей отменена.

Также финансирование парламентских партий сокращено в 2 раза.

Так, установлено, что ежегодный объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий составляет одна сотая вместо 2 сотых размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, предшествующего году выделения средств государственного бюджета, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах.

Как сообщали Українськi Новини, более 1 млрд гривен из бюджета пойдет на финансирование партий в 2020.

13 августа финансирование по результатам выборов Рады из госбюджета распределили между 11 партиями.