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  • У Трампа случайно признались, что давили на украинскую власть, - СМИ
18 октября 2019, пятница, 08:15 2584
Политика 2019-10-18T08:30:23+03:00
Українські Новини
У Трампа случайно признались, что давили на украинскую власть, - СМИ

У Трампа случайно признались, что давили на украинскую власть, - СМИ

США, Импичмент, Белый дом, Дональд Трамп

В то время, как сын Байдена прокомментировал скандал с Burisma

и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN, во время выступления Малвани подчеркнул, что он знает только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета на 2016 года.

При этом, госслужащий не стал уточнять, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа. "Поэтому мы и задержали выделение денег", – сказал Малвани.

Как сообщали Українські Новини, опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

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