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17 жовтня 2019, четвер, 23:45 5
Судова влада 2019-10-18T00:00:02+03:00
Українські Новини
НАБУ повідомить про підозру Гладковскому в п'ятницю вранці, - джерело

НАБУ повідомить про підозру Гладковскому в п'ятницю вранці, - джерело

НАБУ, Вищий антикорупційний суд, Олег Гладковський, підозра
Олег Гладковський. Фото:
Олег Гладковський. Фото: "112.ua"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір повідомити про підозру колишньом заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому, якого затримали в четвер, в п'ятницю вранці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Поки ще не повідомляли про підозру. Завтра з ранку це відбудеться", - сказав він.

У п'ятницю також буде клопотання до Вищого антикорупційний суду про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з обличчям президента Росії Володимира Путіна та його затримання ніяк не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії і його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.

Тим часом Гладковський оголосив голодування. За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон стосовно нього ніколи не було. Гладковський вважає політично мотивованим його переслідування.

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НАБУ повідомить про підозру Гладковскому в п'ятницю вранці, - джерело 23:45
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