Рада створила комісію з розслідування законності зміни власників NewsOne, "112 Україна" і ZIK

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

За ухвалення проекту постанови №2152 проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Метою комісії є перевірка законності зміни власників телеканалів і протидія впливу Росії на иформационное простір.

Відомство має перевірити обставини придбання, джерела надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK, досліджувати осіб, які прямо або побічно брали участь у зміні власників, їх частки на ринку, поширенні тез, які загрожують нацбезпеці.

Також комісія розслідує здійснення телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних сил та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загрози інформаційної безпеки країни.

Головою комісії призначено депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, її заступником - Олександра Устнива ("Голос").

За результатами 6 місяців своїй діяльності комісія надає звіт на засіданні Ради.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.

Тим часом РНБО вирішив не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.