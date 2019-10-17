Рада створила комісію з розслідування законності зміни власників NewsOne, "112 Україна" і ZIK

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №2152 проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nМетою комісії є перевірка законності зміни власників телеканалів і протидія впливу Росії на иформационное простір.\r\nВідомство має перевірити обставини придбання, джерела надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK, досліджувати осіб, які прямо або побічно брали участь у зміні власників, їх частки на ринку, поширенні тез, які загрожують нацбезпеці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож комісія розслідує здійснення телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних сил та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загрози інформаційної безпеки країни.\r\nГоловою комісії призначено депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, її заступником - Олександра Устнива ("Голос").\r\nЗа результатами 6 місяців своїй діяльності комісія надає звіт на засіданні Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом РНБО вирішив не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.