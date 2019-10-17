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17 жовтня 2019, четвер, 18:32 9
Кабмін 2019-10-17T18:51:28+03:00
Українські Новини
Раімов йде з команди міністра Скалецької

Раімов йде з команди міністра Скалецької

Дмитро Раімов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov
Дмитро Раімов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov

Дмитро Раімов разом залишає посаду радника з комунікацій міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке разом з командою.

Про це Раімов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато що інше будуть робити вже інші хлопці", — написав він.

Рахімов вважає, що його команді з чотирьох людей вдалося впоратися з поставленим завданням і захистити репутацію команди Скалецької.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Раніше представила сімох радників. У список входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімова, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Симоненко.

Міністр охорони здоров'я Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.

Більше новин про: МОЗ Зоряна Скалецька радник міністра Дмитро Раімов

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