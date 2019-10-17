Раімов йде з команди міністра Скалецької

Дмитро Раімов разом залишає посаду радника з комунікацій міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке разом з командою.\r\nПро це Раімов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато що інше будуть робити вже інші хлопці", — написав він.\r\nРахімов вважає, що його команді з чотирьох людей вдалося впоратися з поставленим завданням і захистити репутацію команди Скалецької.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Раніше представила сімох радників. У список входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімова, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Симоненко.\r\nМіністр охорони здоров'я Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.