Раімов йде з команди міністра Скалецької

Дмитро Раімов разом залишає посаду радника з комунікацій міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке разом з командою.

Про це Раімов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато що інше будуть робити вже інші хлопці", — написав він.

Рахімов вважає, що його команді з чотирьох людей вдалося впоратися з поставленим завданням і захистити репутацію команди Скалецької.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Раніше представила сімох радників. У список входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімова, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Симоненко.

Міністр охорони здоров'я Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.