Министру Скалецкой назначили четырех советников

Алексей Яременко, Виктор Ляшко, Матвей Хренов, Серго Китиашвили назначены советниками министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, после того, как она уже представила семерых советников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Министерство здравоохранения неуклонно продолжает курс преобразований в системе здравоохранения. Мы воплощаем начатые реформы, и планируем сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений", - отметила Скалецкая

К команде реформаторов Министерство здравоохранения Украины присоединились украинские и иностранные специалисты.

Советникам Скалецкий стали:

Алексей Яременко в статусе советника министра. Заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения.

Виктор Ляшко в статусе советника министра. Эксперта из 20 летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья.

Матвей Хренов в статусе советника министра. Консультанта НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг.

Серго Китиашвили в статусе советника министра. Специалиста по вопросам европейской интеграции.

Отмечается, что команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления.

Как сообщали Українські Новини, в Украине планируют отменить медицинские справки.

Тем временем Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов.