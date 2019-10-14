Министру Скалецкой назначили четырех советников

Алексей Яременко, Виктор Ляшко, Матвей Хренов, Серго Китиашвили назначены советниками министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, после того, как она уже представила семерых советников.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.\r\n"Министерство здравоохранения неуклонно продолжает курс преобразований в системе здравоохранения. Мы воплощаем начатые реформы, и планируем сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений", - отметила Скалецкая\r\nК команде реформаторов Министерство здравоохранения Украины присоединились украинские и иностранные специалисты.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСоветникам Скалецкий стали:\r\n\r\nАлексей Яременко в статусе советника министра. Заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения.\r\nВиктор Ляшко в статусе советника министра. Эксперта из 20 летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья.\r\nМатвей Хренов в статусе советника министра. Консультанта НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг.\r\nСерго Китиашвили в статусе советника министра. Специалиста по вопросам европейской интеграции.\r\n\r\nОтмечается, что команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине планируют отменить медицинские справки.\r\nТем временем Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n