Гривня може обвалитися: банкіри спрогнозували курс валют

В той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкіри прогнозують курс гривні в листопаді в коридорі 25-26,5 UAH/USD. Про це вони повідомили Українським Новинам.

Зі слів Станіслава Лисянського, начальника управління інвестиційно-торгового бізнесу банку "Альянс", на найближчому засіданні правління Національного банку очікується зниження облікової ставки, що, своєю чергою, зменшить привабливість ОВДП і гривні як ресурсу.

Таким чином, можливо глобальне зниження інтересу нерезидентів до ОВДП і скорочення вливання валюти в економіку України.

"Це може призвести до невеликої девальвації гривні. З іншого боку, очікуються рекордні надходження від продажу сільгосппродукції аграріями, що в змозі повністю компенсувати дефіцит. Крім того, НБУ збільшив плановий обсяг купівлі валюти на МВРУ до 30 млн доларів на день в очікуванні припливу валюти. Таким чином, ми не розраховуємо на сильну девальвацію. Коридор залишиться, можливо, в межах 24,50-26,50 гривень за 1 долар США до кінця поточного року", - сказав Лисянський.

При цьому трейдери Ідея Банку взазначають, що котирування по долару в листопаді проходитимуть у діапазоні 25-25,50 UAH/USD і на кінець року вийдуть на рівень 26 UAH/USD.

У 2020 році представник Ідея Банку очікує курс гривні близько 27 UAH/USD (середній за рік).

При цьому представник банку "Альянс" вважає, що в 2020 році курс гривні коливатиметься в межах до 28 UAH/USD.

"У 2020 році на курс долара впливатимуть багато різних факторів. Відповідно до прогнозів НБУ і Мінфіну, девальвації нижче за 28,00 гривень за 1 долар США чекати не варто. Тільки різка зміна настроїв нерезидентів, зовнішня кон'юнктура ринків і геополітична ситуація можуть змінити плановий макропрогноз уряду", - підкреслив Лисянський.

Банкіри зазначають, що помірна девальвація пов'язана з відсутністю спекулятивного пропозиції валюти з боку нерезидентів, які продавали долар для купівлі ОВДП.

При цьому, згідно з прогнозом експертів, очікується погашення паперів на суму близько 3 млрд гривень, що також вплинуло на курс валюти.

До того ж на ринку спостерігається зменшення щоденного обсягу торгів.

Експортери притримують валюту в очікуванні зростання курсу вище за 25,00 UAH/USD і продають тільки необхідний для операційної діяльності обсяг валюти.

Чутка про виплату дивідендів компанії ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" також вплинула на очікування ринку.

Можливо, більшу частину цієї суми компанія направить на купівлю валюти.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні населення від купівлі перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.

Крім того, за економічним прогнозом, до кінця року зарплати можуть зрости, а ціни підскочити.