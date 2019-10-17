Гривня може обвалитися: банкіри спрогнозували курс валют

В той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH\/USD, банкіри прогнозують курс гривні в листопаді в коридорі 25-26,5 UAH\/USD. Про це вони повідомили Українським Новинам.\r\nЗі слів Станіслава Лисянського, начальника управління інвестиційно-торгового бізнесу банку "Альянс", на найближчому засіданні правління Національного банку очікується зниження облікової ставки, що, своєю чергою, зменшить привабливість ОВДП і гривні як ресурсу.\r\nТаким чином, можливо глобальне зниження інтересу нерезидентів до ОВДП і скорочення вливання валюти в економіку України.\r\n"Це може призвести до невеликої девальвації гривні. З іншого боку, очікуються рекордні надходження від продажу сільгосппродукції аграріями, що в змозі повністю компенсувати дефіцит. Крім того, НБУ збільшив плановий обсяг купівлі валюти на МВРУ до 30 млн доларів на день в очікуванні припливу валюти. Таким чином, ми не розраховуємо на сильну девальвацію. Коридор залишиться, можливо, в межах 24,50-26,50 гривень за 1 долар США до кінця поточного року", - сказав Лисянський.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому трейдери Ідея Банку взазначають, що котирування по долару в листопаді проходитимуть у діапазоні 25-25,50 UAH\/USD і на кінець року вийдуть на рівень 26 UAH\/USD.\r\nУ 2020 році представник Ідея Банку очікує курс гривні близько 27 UAH\/USD (середній за рік).\r\nПри цьому представник банку "Альянс" вважає, що в 2020 році курс гривні коливатиметься в межах до 28 UAH\/USD.\r\n"У 2020 році на курс долара впливатимуть багато різних факторів. Відповідно до прогнозів НБУ і Мінфіну, девальвації нижче за 28,00 гривень за 1 долар США чекати не варто. Тільки різка зміна настроїв нерезидентів, зовнішня кон'юнктура ринків і геополітична ситуація можуть змінити плановий макропрогноз уряду", - підкреслив Лисянський.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБанкіри зазначають, що помірна девальвація пов'язана з відсутністю спекулятивного пропозиції валюти з боку нерезидентів, які продавали долар для купівлі ОВДП.\r\nПри цьому, згідно з прогнозом експертів, очікується погашення паперів на суму близько 3 млрд гривень, що також вплинуло на курс валюти.\r\nДо того ж на ринку спостерігається зменшення щоденного обсягу торгів.\r\nЕкспортери притримують валюту в очікуванні зростання курсу вище за 25,00 UAH\/USD і продають тільки необхідний для операційної діяльності обсяг валюти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЧутка про виплату дивідендів компанії ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" також вплинула на очікування ринку.\r\nМожливо, більшу частину цієї суми компанія направить на купівлю валюти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вересні населення від купівлі перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.\r\nКрім того, за економічним прогнозом, до кінця року зарплати можуть зрости, а ціни підскочити.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n