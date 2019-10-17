В зоне ООС подорвался украинский военный

Военнослужащий ранен из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 17 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Указано, что в четверг до 12:30 боевики осуществили 3 обстрела в зоне ООС.

В частности, они выпустили 8 мин 120-го калибра по украинским военным около участка разведения войск в Золотом Луганской области.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет.

В то же время, один украинский военный получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки.

Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение.

Как сообщали Українські Новини, боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 15 октября, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, а один - боевое травмирование. Позиции Вооруженных сил обстреливались, в том числе из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее в День защитника боевики нарушили тишину и 24 раза обстреляли позиции сил ООС. В то же время Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.