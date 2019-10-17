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17 октября 2019, четверг, 14:12 25
Общество 2019-10-17T14:18:15+03:00
Українські Новини
Погода в конце рабочей недели обещает быть летней

Погода в конце рабочей недели обещает быть летней

Прогноз погоды на 18 октября
Прогноз погоды на 18 октября

В то время как в Европе преобладает дождливая осенняя погода из-за цкилона Thilo, 18 октября в Киеве будет всего небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +20…+22 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует снежную зиму с 20-градусными морозами. Ранее синоптики обещали, что в ноябре начнутся морозы и снегопады. 

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