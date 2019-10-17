Погода в конце рабочей недели обещает быть летней

В то время как в Европе преобладает дождливая осенняя погода из-за цкилона Thilo, 18 октября в Киеве будет всего небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +20…+22 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nНапомним, народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует снежную зиму с 20-градусными морозами. Ранее синоптики обещали, что в ноябре начнутся морозы и снегопады.