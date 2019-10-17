Сегодня Рада рассмотрит законопроект о единоличной форме руководства ГБР без правок экспертов Совета Европы

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект №2116 об установлении единоличной формы руководства Государственного бюро расследований (ГБР) без оценки документа экспертами Совета Европы, которым его отправили депутаты Рады.

Об этом Українським Новинам сообщил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат Денис Монастырский.

"Пока что нет (ответа экспертов Совета Европы). Но если будут правки и предложения, мы рассмотрим их ко второму чтению законопроекта", - сказал он.

В четверг Рада рассмотрит этот законопроект в первом чтении.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект об установлении единоличной формы руководства ГБР. Офис Президента также не смог сообщить, отвечает ли этот законопроект о ГБР европейским стандартам.

Ранее Рада рассмотритрела законопроект о вознаграждении обличителям коррупци и приняла его. Теперь украинцы будут получать вознаграждение за обличение коррупционеров в размере 10% от предмета преступления.