Новые законы в Италии: за что придется платить туристам

До этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата.

Эксперты отмечают, что нововведение может стать "золотой" жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.

Бесплатно туалетами смогут пользоваться инвалиды, несовершеннолетние и беременные.

Как сообщали Українські Новини, в Египте власти также ввели новые запреты для туристов. Ранее туристов обманули в одном из итальянских ресторанов на 430 евро.

Также Рим ввлел запрет на развешивание белья на балконе, если его видно с улиц или скверов.