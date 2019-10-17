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17 октября 2019, четверг, 11:22 1606
Европа 2019-10-17T11:23:48+03:00
Українські Новини
Новые законы в Италии: за что придется платить туристам

Новые законы в Италии: за что придется платить туристам

Италия. Фото: pixabay
Италия. Фото: pixabay

В итальянском регионе Лацио, столицей которого является Рим, через несколько дней вступит в силу так называемый "закон о туалетах", который обяжет гостей столицы Италии платить за посещение уборных в ресторанах, кафе, барах и пиццериях, сообщает "Сегодня" со ссылкой на Il Giornale.

До этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата.

Эксперты отмечают, что нововведение может стать "золотой" жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.

Бесплатно туалетами смогут пользоваться инвалиды, несовершеннолетние и беременные. 

Как сообщали Українські Новини, в Египте власти также ввели новые запреты для туристов. Ранее туристов обманули в одном из итальянских ресторанов на 430 евро.  

Также Рим ввлел запрет на развешивание белья на балконе, если его видно с улиц или скверов.

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