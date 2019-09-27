Очередной обман: в Италии туристы съели две порции спагетти и заплатили 430 евро

В Италии два туриста из Японии получили счет на 429,90 евро за две порции спагетти с рыбой и воду. Инцидент с обманом произошел в центре Рима, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Японские туристы поделились своей историей на сайте Tripadvisor и опубликовали чек из ресторана, в котором общая сумма за еду и напитки составила 349,80 евро, а также была добавлена плата за обслуживание в размере 80 евро. По словам путешественников, они заказали тарелку с морепродуктами. В меню ее цена составляла 6,5 евро за 100 грамм. В конечном счете им сообщили, что их заказ весил 4,8 кг. Но туристы уверяют, что там не могло быть более 2 кг.



Туристы обедали около знаменитого Замка Святого Ангела в ресторане Antico Caffè di Marte. Столкнувшись с огромной критикой, его владельцы сообщили итальянской ежедневной газете Corriere de la Sera, что в их "меню цены указаны понятно, а туристы заплатили такую цену, потому что они заказали не только спагетти, но и свежую рыбу".



Отмечается, что в последние годы Италия регулярно попадает в заголовки международных новостей из-за случаев обманов туристов в ресторанах.



Как сообщали Українські Новини, в Венеции японских туристов обманули на сотни евро за один ужин. Позже этот же ресторан оштрафовали на 20 тысяч евро.