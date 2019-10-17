Нові закони в Італії: за що доведеться платити туристам

До цього в Римі діяв закон, за яким власники закладів не могли відмовити перехожому в користування туалетною кімнатою. Однак, не уточнювалося, чи повинна за це братися плата.

Експерти відзначають, що нововведення може стати "золотою жилою" для власників приміщень у центрі міста і приносити їм десятки мільйонів євро в рік. Вже подейкують, що для самих топових локацій буде не проблемою задерти цінник до 10 євро за одне відвідування або навіть більше.

Безкоштовно туалетами зможуть користуватися інваліди, неповнолітні та вагітні.

Як повідомляли Українські Новини, Єгипті влада також ввела нові заборони для туристів. Раніше туристів обдурили в одному з італійських ресторанів на 430 євро.

Також Рим ввлел заборона на розвішування білизни на балконі, якщо його видно з вулиць чи скверів.