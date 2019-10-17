Нові закони в Італії: за що доведеться платити туристам

В італійському регіоні Лаціо, столицею якого є Рим, через кілька днів набуде чинності так званий "закон про туалети", який зобов'яже гостей столиці Італії платити за відвідування вбиралень у ресторанах, кафе, барах і піцеріях, повідомляє "Сегодня" з посиланням на Il Giornale.\r\n\r\nДо цього в Римі діяв закон, за яким власники закладів не могли відмовити перехожому в користування туалетною кімнатою. Однак, не уточнювалося, чи повинна за це братися плата.\r\nЕксперти відзначають, що нововведення може стати "золотою жилою" для власників приміщень у центрі міста і приносити їм десятки мільйонів євро в рік. Вже подейкують, що для самих топових локацій буде не проблемою задерти цінник до 10 євро за одне відвідування або навіть більше.\r\nБезкоштовно туалетами зможуть користуватися інваліди, неповнолітні та вагітні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Єгипті влада також ввела нові заборони для туристів. Раніше туристів обдурили в одному з італійських ресторанів на 430 євро.\r\nТакож Рим ввлел заборона на розвішування білизни на балконі, якщо його видно з вулиць чи скверів.\r\n