Рим запретил вешать белье на балконе, если его видно с улиц или скверов

В то время, как в Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви, н сообщает "Европейская правда" с ссылкой на ANSA.

Правила также запрещают поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта слишком близко к фонтанам с общественной водой.

Несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, люди, которые собирают толпы, и люди, которые изображают из себя римских центурионов, также рискуют получить штраф.

Как сообщали Українські Новини, улицы и древние руины в Риме побелели от снега.

Ранее в Риме туристам выписали огромный штраф за мытье ног.