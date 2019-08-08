Рим запретил вешать белье на балконе, если его видно с улиц или скверов

В то время, как в Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви, новый регламент городской полиции Римa устанавливает запрет со штрафом в размере 100 евро за определенные правонарушения, в частности на вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера, сообщает "Европейская правда" с ссылкой на ANSA.\r\nПравила также запрещают поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.\r\nПолиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта слишком близко к фонтанам с общественной водой.\r\nНесанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, люди, которые собирают толпы, и люди, которые изображают из себя римских центурионов, также рискуют получить штраф.\r\nКак сообщали Українські Новини, улицы и древние руины в Риме побелели от снега.\r\nРанее в Риме туристам выписали огромный штраф за мытье ног.