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08 августа 2019, четверг, 13:26 13
Европа 2019-08-08T13:27:37+03:00
Українські Новини
Рим запретил вешать белье на балконе, если его видно с улиц или скверов

Рим запретил вешать белье на балконе, если его видно с улиц или скверов

Белье на балконе. Фото: Maxim Goryunov/Facebook
Белье на балконе. Фото: Maxim Goryunov/Facebook

В то время, как в Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви, новый регламент городской полиции Римa устанавливает запрет со штрафом в размере 100 евро за определенные правонарушения, в частности на вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера, сообщает "Европейская правда" с ссылкой на ANSA.

Правила также запрещают поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта слишком близко к фонтанам с общественной водой.

Несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, люди, которые собирают толпы, и люди, которые изображают из себя римских центурионов, также рискуют получить штраф.

Как сообщали Українські Новини, улицы и древние руины в Риме побелели от снега.

Ранее в Риме туристам выписали огромный штраф за мытье ног.

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