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17 октября 2019, четверг, 09:21 1331
Мир 2019-10-17T09:21:24+03:00
Українські Новини
В России украинцев собираются признавать носителями русского языка без экзаменов

В России украинцев собираются признавать носителями русского языка без экзаменов

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России. Об этом сообщает Интерфакс-Россия, со ссылкой на пресс-службу правительства и соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации"

"В соответствии с частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)", - напомнили в пресс-службе.

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский упростил получение гражданства для одной категории россиян.

Тем временем МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса, а российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ.

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