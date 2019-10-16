Зеленский ввел компенсацию в 25% на съемки кино в Украине. Но только для иностранцев

Президент Владимир Зеленский ввел компенсацию в размере 25% от расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей после того, как призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В среду Президент подписал закон "О внесении изменений в Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" №130-ІХ.

Документом предлагается предоставлять государственную субсидию для возврата части расходов, осуществленных иностранными кинопроизводителями при производстве (создании) фильма в Украине и убрать положение о компенсации расходов для украинских субъектов кинематографии.

При этом обязательным условием получения госкомпенсации для иностранных кинопроизводителей является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, в том числе конечных бенефициарных собственников (контроллеров), а также должностных лиц, граждан Украины.

Также законопроектом предусматривается возможность для иностранного кинопроизводителя дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум 4 культурных критерия культурного теста являются исключительно украинскими, если фильм содержит сцены, в которых герои (персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора.

А также если сюжетная линия базируется на украинском литературном произведении или на теме (событиях) вооруженной агрессии государства-агрессора против Украины, а в сюжете фильма прямо или косвенно дается оценка действиям государства-агрессора, соответствует оценке, выводам, констатированных законодательством Украины, в частности, признается, что государство-агрессор совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории, нарушает принципы и нормы международного права.

Под расходами понимаются затраты на: заработные платы работникам; плату за услуги физическим лицам (актерам и другим членам съемочных групп), включая гонорары и другие вознаграждения; приобретение товаров, работ, услуг; аренду имущества; другие расходы, непосредственно связанные с производством фильма, который производится на территории Украины, и выплачиваемые лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность и зарегистрированное как субъект хозяйствования на территории Украины и является зарегистрированным плательщиком налогов, не находится на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Рада ввела компенсацию в 25% от расходов за съемки в Украине только для иностранных кинопроизводителей. Ранее возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ, однако потом дело закрыли.