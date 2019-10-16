Зеленський ввів компенсацію в 25% на зйомки кіно в Україні. Але лише для іноземців

Президент Володимир Зеленський ввів компенсацію в розмірі 25% від витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників після того, як закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У середу Президент підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" №130-ІХ.

Документом пропонується надавати державну субсидію для повернення частини витрат, здійснених іноземними кіновиробниками при виробництві (створенні) фільму в Україні та прибрати положення про компенсацію витрат для українських суб'єктів кінематографії.

При цьому обов'язковою умовою отримання держкомпенсації для іноземних кіновиробників є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), а також посадових осіб, громадян України.

Також законопроектом передбачається можливість для іноземного кіновиробника додатково отримати 5% від загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм засновано на українському літературному творі, якщо мінімум 4 культурні критерії культурного тесту є виключно українськими, якщо фільм містить сцени, в яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора.

Також якщо сюжетна лінія базується на українському літературному творі або на темі (події) збройної агресії держави-агресора проти України, а в сюжеті фільму прямо або побічно надається оцінка діям держави-агресора, відповідає оцінці, висновкам, констатовано законодавством України, зокрема, визнається, що держава-агресор скоює злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території, порушує принципи і норми міжнародного права.

Під витратами розуміються витрати на: заробітну плату працівникам; плату за послуги фізичним особам (акторам та іншим членам знімальних груп), включно з гонорарами та іншимиі винагородами; придбання товарів, робіт, послуг; оренду майна; інші витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом фільму, який проводиться на території України, і виплачуються особі, яка здійснює господарську діяльність та зареєстрована як суб'єкт господарювання на території України і є зареєстрованим платником податків, не перебуває на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Рада ввела компенсацію у 25% від витрат за зйомки в Україні тільки для іноземних кіновиробників. Раніше можливу розтрату "Кінокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ, однак потім справу закрили.