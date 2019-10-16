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16 октября 2019, среда, 19:23 277
Общество 2019-10-16T19:34:18+03:00
Українські Новини
В Киеве курды устроили акцию протеста

В Киеве курды устроили акцию протеста

Курды протестовали в Киеве. Фото: Радио Свобода
Курды протестовали в Киеве. Фото: Радио Свобода

У посольства США в Киеве более полусотни представителей курдской диаспоры 16 октября устроили пикет с плакатами и курдскими флагами, чтобы выразить протест против военной операции Турции в Сирии. Об этом пишет "Радио Свобода".

Участники акции выступили с жесткой критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, называя его "террористом" и "убийцей". Участники акции призвали США остановить турецкое наступление в Сирии. Во время акции митингующие разорвали несколько портретов Эрдогана.

Из посольства к митингующим никто не вышел. Под зданием дипломатического учреждения дежурили правоохранители, в частности, представители Нацгвардии и полиция диалога.

Акция прошла мирно, сообщений о правонарушениях нет.

Официальный Вашингтон выступает категорически против операции Турции в Сирии, направленной, в частности, против курдских бойцов. Ранее сегодня стало известно, что делегация США во главе с вице-президентом США Майком Пенсой отправилась в Турцию, чтобы договориться о прекращении атак против курдов, которые боролись вместе с США против группировки "Исламское государство" в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от своих планов в Сирии, несмотря на санкции, запреты на поставки оружия его стране со стороны Запада и предупреждения из Москвы.

Турецкие войска продолжают наступление на позиции сирийских курдов. Конечная цель военной операции Анкары - создание на севере Сирии (наряду с турецкой границей) "зоны безопасности" для расселения там в перспективе 2 миллионов сирийских беженцев и ограждения от "угроз" со стороны курдских бойцов, которых Анкара считает террористами.

Курды - крупнейший народ мира, который не имеет собственного государства.

Курды протестовали в Киеве. Фото: Радио СвободаКурды протестовали в Киеве. Фото: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Вашингтоне заявилили об эвакуации с севера Сирии около тысячи американских солдат, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.

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