В Киеве курды устроили акцию протеста

У посольства США в Киеве более полусотни представителей курдской диаспоры 16 октября устроили пикет с плакатами и курдскими флагами, чтобы выразить протест против военной операции Турции в Сирии. Об этом пишет "Радио Свобода".\r\nУчастники акции выступили с жесткой критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, называя его "террористом" и "убийцей". Участники акции призвали США остановить турецкое наступление в Сирии. Во время акции митингующие разорвали несколько портретов Эрдогана.\r\nИз посольства к митингующим никто не вышел. Под зданием дипломатического учреждения дежурили правоохранители, в частности, представители Нацгвардии и полиция диалога.\r\nАкция прошла мирно, сообщений о правонарушениях нет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОфициальный Вашингтон выступает категорически против операции Турции в Сирии, направленной, в частности, против курдских бойцов. Ранее сегодня стало известно, что делегация США во главе с вице-президентом США Майком Пенсой отправилась в Турцию, чтобы договориться о прекращении атак против курдов, которые боролись вместе с США против группировки "Исламское государство" в Сирии.\r\nПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от своих планов в Сирии, несмотря на санкции, запреты на поставки оружия его стране со стороны Запада и предупреждения из Москвы.\r\nТурецкие войска продолжают наступление на позиции сирийских курдов. Конечная цель военной операции Анкары - создание на севере Сирии (наряду с турецкой границей) "зоны безопасности" для расселения там в перспективе 2 миллионов сирийских беженцев и ограждения от "угроз" со стороны курдских бойцов, которых Анкара считает террористами.\r\nКурды - крупнейший народ мира, который не имеет собственного государства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКурды протестовали в Киеве. Фото: Радио Свобода\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как в Вашингтоне заявилили об эвакуации с севера Сирии около тысячи американских солдат, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n