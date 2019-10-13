США "эвакуирует" из Сирии около тысячу военных

Вашингтон собирается "эвакуировать" с севера Сирии около 1000 солдат.

Об этом заявил в воскресенье, 13 октября, министр обороны США Марк Эспер в эфире американского телеканала CBS. Данное решение было принято спустя всего несколько дней после начала военной операции Турции в этом регионе, пишет DW.

По словам главы Минобороны США, речь не идет о полном уходе американских войск из Сирии, а решение отозвать около тысячи солдат из региона было "хорошо обдумано". В свою очередь информагентство AFP отмечает, что названное количество военных соответствует примерной численности контингента США в регионе. Точную дату отвода войск из Сирии Эспер не назвал, однако отметил, что американские военные в сложившейся ситуации оказались "пойманы" между турецкими вооруженными силами и курдскими формированиями. "Эта ситуация была спровоцирована турками, президентом Эрдоганом", - добавил министр.

В то же время Эспер упомянул о том, что сирийские курды, по его данным, пытаются "заключить сделку с российскими и сирийскими военными", чтобы "не быть убитыми турками". Вечером в воскресенье информагентство Reuters косвенно подтвердило эту информацию, сообщив со ссылкой на анонимный источник в политических кругах сирийских курдов о том, что правительство Сирии и представители объединения "Демократические силы Сирии" (SDF) ведут переговоры на российской военно-воздушной базе в стране.

Между тем, как сообщило вечером в воскресенье информагентство Reuters, Сирия начала перебрасывать вооруженные силы на север страны. По данным местных СМИ, таким образом правительственные войска готовятся к тому, чтобы отразить наступление турецких военных на территории своей страны. Точные координаты места переброски войск при этом названы не были.

Президент США Дональд Трамп не прокомментировал напрямую решение об отводе американских войск из Сирии, однако написал на своей странице в Twitter, что США внимательно следят за тем, как курды и турки "бесконечно воюют друг с другом".

Ряд мировых лидеров критикует военную операцию Турции в Сирии. В воскресенье представитель правительства Германии сообщил о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала его "немедленно прекратить" наступление в Сирии. По данным ООН, с момента его начала 9 октября 130 тысяч человек превратились в беженцев.

Вместе с тем информагентство dpa передает в воскресенье со ссылкой на курдские власти и Сирийский наблюдательный совет по правам человека, что около 780 членов семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) сбежали из контролируемого "Демократическими силами Сирии" лагеря Ain Issa после бомбардировки этой местности союзниками турецких войск.

По информации британской газеты The Guardian, речь идет о примерно 250 женщинах и 700 детях. В свою очередь президент Турции Эрдоган в воскресенье назвал эти новости "дезинформацией", сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu.

Напомним, ранее повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Кроме того, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.