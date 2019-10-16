У Києві курди влаштували акцію протесту

Біля посольства США в Києві понад півсотні представників курдської діаспори 16 жовтня влаштували пікет з плакатами і курдськими прапорами, щоб висловити протест проти військової операції Туреччини в Сирії. Про це пише "Радіо Свобода".

Учасники акції виступили з жорсткою критикою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, називаючи його "терористом" та "убивцею". Учасники акції закликали США зупинити турецький наступ у Сирії. Під час акції мітингувальники розірвали декілька портретів Ердогана.

Із посольства до мітингувальників ніхто не вийшов. Під будівлею дипломатичної установи чергували правоохоронці, зокрема, представники Нацгвардії і поліція діалогу.

Акція пройшла мирно, повідомлень про правопорушення немає.

Офіційний Вашингтон виступає категорично проти операції Туреччини у Сирії, спрямованої, зокрема, проти курдських бійців. Раніше сьогодні стало відомо, що делегація США на чолі із віцепрезидент США Майком Пенсом вирушила до Туреччини, щоб домовитися про припинення атак проти курдів, які боролися разом із США проти угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не відмовиться від своїх планів у Сирії, попри санкції, заборони на постачання зброї його країні з боку Заходу і попередження з Москви.

Турецькі війська продовжують наступ на позиції сирійських курдів. Кінцева мета військової операції Анкари – створення на півночі Сирії (поряд з турецьким кордоном) "зони безпеки" для розселення там у перспективі 2 мільйонів сирійських біженців та убезпечення від "загроз" з боку курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.

Курди – ​найбільший народ світу, який не має власної держави.

Курди протестували в Києві. Фото: Радіо Свобода

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Вашингтоні заявилили про евакуацію з півночі Сирії близько тисячі американських солдатів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій.