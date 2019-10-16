Перепуганный сурок и злая лиса: назван победитель лучшего фото дикой природы в 2019 году

Китайский фотограф Йонгкинг Бао выиграл в категории лучшей фотографии дикой природы 2019. Победный снимок лисы и сурка был сделан в горах Циляньшань. Об этом говорится на официальном аккаунте конкурса Wildlife Photographer Of The Year в Instagram.

"Выбранная нашими судьями из более 48 000 работ мощная победная фотография Йонгкинга изображает главный вызов природы - борьбу за выживание. Сочетание юмора и страха, фото фиксирует незабываемый и неповторимый миг между тибетской лисой и сурком", - описывает фотографию победителя комитет премии.



Отмечается, что фото Бао займет центральное место на выставке Wildlife Photographer of the Year в Лондоне, где представят полную коллекцию из 100 фото победителей в разных категориях.



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