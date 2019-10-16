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16 октября 2019, среда, 14:14 206 Карта
Общество 2019-10-16T14:14:35+03:00
Українські Новини
Бабье лето в разгаре: в четверг в Украине местами будет до +24

Бабье лето в разгаре: в четверг в Украине местами будет до +24

17 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +15…+22 градуса, в Закарпатье до +24 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+22 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градуса. 

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+23 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.

Карта: ГидрометцентрКарта: Гидрометцентр

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. В то же время, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето - прогноз погоды на неделю. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. 

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