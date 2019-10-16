Кабмин назначил Ковалевского замминистром энергетики, - Гончаренко

Кабинет Министров назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Станислава Ковалевского.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская Солидарность"), присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

Согласно информации в реестре деклараций, Ковалевский задекларировал 130 тыс. долларов наличными. В свою очередь его жена Ирина Ковалевская задекларировала 100 тыс. евро.

Также он внес в декларацию две квартиры площадью 65,6 кв. м и площадью 109,7 кв. м. Кроме того, в декларации указано, что Ковалевский является участником ООО "Мета Лимитед" с долей в размере 33%.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Алексей Оржель занял должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Ранее он занимал должность главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководителя сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Также Кабмин одобрил назначение губернаторов Одесской, Тернопольской и Харьковской областей, а первым замом в Минобразования назначен исследователь культуры майя Полюхович.