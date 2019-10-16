Отопительный сезон начала 21 область, жилые дома подключают к теплу в 10 областях

По состоянию на 08:30 16 октября 21 область и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в 10 областях начато подключение систем отопления жилого фонда. Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

По состоянию на 16 октября начато подключение к отоплению жилых домов в Харьковской (2,8%), Донецкой (1,0%) и Винницкой (5,0%) областях. Продолжается подключение к отоплению жилого фонда в Сумской (11,4%) и Ривненской (16,3%) областях.

По сравнению с 15 октября не изменяется доля подключенных к отоплению жилых домов в Киевской (4,1%), Житомирской (23,6%), Днепропетровской (8,0%), Ивано-Франковской (45,6%) и Хмельницкой (4,9%) областях. В Волынской области подача тепла в жилой фонд приостановлена. Началось подключение систем отопления социальных объектов в Донецкой (5,3%) и Харьковской (19,5%) областях.

Доля подключения систем отопления объектов соцсферы снизилась во Львовской (0,2% по сравнению с 0,6% на 15 октября), Черкасской (30,0% по сравнению с 44,5%) и Запорожской (2,5% по сравнению с 4,3%) областях. Продолжается подключение к отоплению объектов соцсферы в Ивано-Франковской (46,9%), Кировоградской (20,3%), Сумской (74,5%), Полтавской (39,5%), Днепропетровской (13,1%), Ривненской (29,2%), Хмельницкой (12,7%), Волынской (3,2%), Киевской (21,3%), Винницкой (4,5%), Николаевской (12,6%), Закарпатской (23,7%), Луганской (34,9%) областях.

По сравнению с 15 октября не изменяется доля подключенных к отоплению социальных объектов в Тернопольской (11,0%), Черниговской (30,3%), Житомирской (66,2%) областях. В Киеве к отоплению подключено 93,2% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Состояние подключения. Инфографика: Минрегион

Как сообщали Українськi Новини, с началом отопительного сезона могут вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

КГГА опровергает информацию о повышение тарифов на отопление в Киеве.

По состоянию на 08:30 15 октября 19 областей и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в 7 областях начато подключение систем отопления жилого фонда.