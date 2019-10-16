Опалювальний сезон розпочала 21 область, житлові будинки підключають до тепла в 10 областях

Станом на 8:30 16 жовтня 21 область і Київ почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, в 10 областях розпочато підключення систем опалення житлового фонду. Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Станом на 16 жовтня розпочато підключення до опалення житлових будинків у Харківській (2,8%), Донецькій (1,0%) і Вінницькій (5,0%) областях. Триває підключення до опалення житлового фонду в Сумській (11,4%) і Рівненській (16,3%) областях.

Порівняно з 15 жовтня не змінюється частка підключених до опалення житлових будинків в Київській (4,1%), Житомирській (23,6%), Дніпропетровській (8,0%), Івано-Франківській (45,6%) і Хмельницькій (4,9%) областях. У Волинській області подача тепла в житловий фонд припинена.

Почалося підключення систем опалення соціальних об'єктів у Донецькій (5,3%) і Харківській (19,5%) областях. Частка підключення систем опалення об'єктів соцсфери знизилася у Львівській (0,2% порівняно з 0,6% на 15 жовтня), Черкаській (30,0% в порівнянні з 44,5%) і Запорізькій (2,5% порівняно з 4,3%) областях. Триває підключення до опалення об'єктів соцсфери в Івано-Франківській (46,9%), Кіровоградській (20,3%), Сумській (74,5%), Полтавській (39,5%), Дніпропетровській (13,1%), Рівненській (29,2%), Хмельницькій (12,7%), Волинській (3,2%), Київській (21,3%), Вінницькій (4,5%), Миколаївській (12,6%), Закарпатській (23,7%), Луганській (34,9%) областях.

Порівняно з 15 жовтня не змінюється частка підключених до опалення соціальних об'єктів у Тернопільській (11,0%), Чернігівській (30,3%), Житомирській (66,2%) областях. У Києві до опалення підключено 93,2% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Стан підключення. Інфографіка: Мінрегіон

Як повідомляли Українські Новини, з початком опалювального сезону можуть зрости тарифи на житлово-комунальні послуги.

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станом на 08:30 15 жовтня 19 областей і Києва почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, 7 областях розпочато підключення систем опалення житлового фонду.