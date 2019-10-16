Поход по музеям, в школу и к памятнику Шевченко: Зеленский едет с визитом в Латвию

Начнется визит в 10:30 с официальной встречи в Президентском дворце (Рижском замке). Зеленского с женой встретит президент Латвии Егилс Левитс.

Далее состоится встреча двух делегаций и совместная пресс-конференция лидеров. Также запланированы встречи Зеленского со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом.

Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации. Также он посетит Рижскую среднюю украинскую школы, возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской общиной Латвии.

Последним пунктом программы визита станет установление мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину и призвал его в шуточной манере согласовать дату официального визита главы украинского государства в Вашингтон.

Ранее Президент Украины готовил визит в Польшу и Турцию для встречи с Эрдоганом.