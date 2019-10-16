Поход по музеям, в школу и к памятнику Шевченко: Зеленский едет с визитом в Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, посетит с официальным визитом в Латвию. Об этом сообщает "Європейская правда" со ссылкой на сайт Президента Украины и канцелярию президента Латвии.\r\nНачнется визит в 10:30 с официальной встречи в Президентском дворце (Рижском замке). Зеленского с женой встретит президент Латвии Егилс Левитс.\r\nДалее состоится встреча двух делегаций и совместная пресс-конференция лидеров. Также запланированы встречи Зеленского со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом.\r\n\r\nЗеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации. Также он посетит Рижскую среднюю украинскую школы, возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской общиной Латвии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПоследним пунктом программы визита станет установление мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину и призвал его в шуточной манере согласовать дату официального визита главы украинского государства в Вашингтон.\r\nРанее Президент Украины готовил визит в Польшу и Турцию для встречи с Эрдоганом. \r\n