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30 августа 2019, пятница, 12:25 211
Президент 2019-08-30T12:26:55+03:00
Українські Новини
На выходных Зеленский посетит Польшу с официальным визитом

На выходных Зеленский посетит Польшу с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 31 августа - 1 сентября для встреч с властями и участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"31 августа Президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Республику Польша по приглашению Президента этой страны Анджея Дуды... 1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказано в нем.

31 августа глава государства проведет встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября Зеленский проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский планировал провести в Варшаве встречу с Президентом США Дональдом Трампом, однако он отменил визит в Польшу из-за угрозы урагана во Флориде.

Ранее планировалось, что Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН. По словам Зеркаль, на встрече в Варшаве Зеленский и Трамп должны были подписать ряд документов.

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