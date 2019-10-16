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16 жовтня 2019, середа, 10:28 4
Президент 2019-10-16T10:36:47+03:00
Українські Новини
Похід по музеях, в школу і до пам'ятника Шевченка: Зеленський їде з візитом до Латвії

Похід по музеях, в школу і до пам'ятника Шевченка: Зеленський їде з візитом до Латвії

Зеленський і дружина. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленський і дружина. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідає з офіційним візитом Латвію. Про це повідомляє "Європейская правда" з посиланням на сайт Президента України і канцелярії президента Латвії.

Почнеться візит в 10:30 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (Ризькому замку). Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

Далі відбудеться зустріч двох делегацій та спільна прес-конференція лідерів. Також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером Сейму Інарой Мурнієце та прем'єр-міністром Латвії Кришьянисом Кариньшом.

Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації. Також він відвідає Ризьку середню українську школи, покладе квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

Останнім пунктом програми візиту стане встановлення меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну і закликав його в жартівливій манері узгодити дату офіційного візиту глави української держави до Вашингтона.

Раніше Президент України готував візит до Польщі і в Туреччину для зустрічі з Ердоганом.

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