Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 0,74 коп. до 24,5380 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3133,7367 100 долларов США 2478,5759 100 швейцарских франков 2485,3498 1000 иен 228,8156 10 российских рублей 3,8574 100 евро 2728,1685

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 13 коп. до 24,78 UAH/USD.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. А международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH/USD.