Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 0,74 коп. до 24,5380 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3133,7367\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2478,5759\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2485,3498\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8574\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2728,1685\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 13 коп. до 24,78 UAH\/USD.\r\nТем временем Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. А международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.\r\nТакже во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH\/USD.